أدانت وزارة الخارجية البحرينية، التفجير الإرهابي الذي وقع في إقليم "باروان" واستهدف تجمعا انتخابيا للرئيس الأفغاني، أشرف غني، والتفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من قاعدة للجيش في العاصمة الأفغالانية "كابول"، وأديا إلى مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص من بينهم نساء وأطفال، معربة عن خالص التعازي والمواساة لأسر وذوي الضحايا وتمنياتها لكافة المصابين بالشفاء العاجل جراء هذه الأعمال الإرهابية.

وأكدت الوزارة البحرينية، تضامن "المنامة"، مع أفغانستان ومساندتها في جهودها الرامية لمكافحة العنف والإرهاب، مشددة على موقفها الراسخ الرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب والذي يؤكد على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي للتصدي لظاهرة الإرهاب والقضاء عليها.