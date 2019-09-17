شنت شركة "أبل" الامريكية العملاقة، اليوم، هجوما على بروكسل في محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي للطعن في قرار المفوضية الأوروبية إجبار الشركة المصنعة لهواتف آيفون على دفع ضرائب متأخرة لإيرلندا بقيمة 13 مليار يورو "14 مليار دولار"، وقال محامي أبل أمام المحكمة العامة الابتدائية التابعة للاتحاد الأوروبي، دانيال بيرد، إن قرار المفوضية "يخالف الواقع والمنطق وخاطئ".

وفي بداية جلسات استماع تستمر يومين يقف محامو الشركة العملاقة في مواجهة مسؤولي الاتحاد الأوروبي في محكمة لوكسمبورج للطعن في القرار الذي وصفه الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك بأنها "هراء سياسي محض" ليس له أساس في القانون.

وانتقدت ايرلندا، التي تطعن كذلك في القرار، ما وصفته بتفسير الاتحاد الأوروبي "المثير للدهشة" لقانون الضرائب، وقال ممثل أيرلندا موريس كولنز أمام المحكمة إن "قرار المفوضية يتجاهل القوانين الإيرلندية"، فيما أكد محامي عن الاتحاد الأوروبي أن على أبل أن تدفع الضرائب في ايرلندا.

وأصدرت مفوضة التنافسية مارجريت فيستاجر، القرار التاريخي في أغسطس 2016، وشكل صدمة ووضع أوروبا في واجهة الجهود المتزايدة لكبح نفوذ شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، ويتهم الاتحاد الأوروبي، شركة أبل بالحصول على عائدات غير خاضعة للضرائب في اوروبا وافريقيا والشرق الأوسط والهند وإيرلندا التي أصبحت المركز الأوروبي لشركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة.

ويمنح ذلك شركة أبل ميزة تنافسية تتفوق بها على الشركات الأخرى ويتيح لها تجنب دفع الضرائب الايرلندية في الفترة ما بين 2003 و2014 والتي بلغت نحو 13 مليار يورو، وهو ما قال الاتحاد الأوروبي أنه يمثل "مساعدة غير قانونية" تقدمها ايرلندا.

جدير بالذكر، انه من غير المتوقع أن تصدر المحكمة قرارا قبل 2020. ويتعين رفع اي طعن إلى محكمة العدل الأوروبية، أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، لإصدار قرار نهائي يمكن أن يصدر في 2021.