حواس: سنستعين بأشهر مغني في العالم لإعداد "أوبرا توت عنخ أمون"

قال الدكتور زاهي حواس، وزير الأثار سابقًا، إنه تواصل مع بعض أصدقائه في إيطاليا من الموسيقيين من أجل إعداد أوبرا عن توت عنخ آمون، وقام بكتابة قصة هذه الأوبرا بصورة درامية، حيث من المتوقع أن تبدأ أوبرا توت عنخ آمون بمشهد جلوس الملكة نفرتيتي وهي حزينة جدًا نتيجة عدم إنجابها لذكور، ثم يتم اكتمال القصة في صورة درامية.

وأضاف "حواس"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة " الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أنه تواصل مع شخص إيطالي سيتحمل تكلفة أوبرا توت عنخ آمون، وسيتم عرضه في افتتاح المتحف المصري الكبير بالمجان، والأمر تم بالاتفاق مع وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

وأوضح وزير الأثار السابق، أن أغلب الفريق الفني المشارك في الأوبرا سيكون من مصر، لكن من سيقود الأوركسترا أشهر مغني أوبرا في العالم وبعض الأسماء اللامعة، مؤكدًا ذهابه إلى نيويورك ديسمبر المقبل من أجل اختيار "الكاست" الخاص بأوبرا توت عنخ آمون على أن يتم البدء في إعداد البروفات الخاصة بأوبرا توت عنخ آمون فبراير المقبل.