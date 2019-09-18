أعلنت وزارة الدفاع السعودية، أنها ستعرض أدلة تورط النظام الإيراني بالهجوم الإرهابي على منشأتي أرامكو السعودية، كما ستعقد مؤتمرا صحفيا، مساء الأربعاء، تكشف خلاله أدلة تورط إيران بالهجوم، وذلك حسبما نقلت "سكاي نيوز" عربية.

من جهة أخرى، عقد مجلس الأمن القومي الأمريكي اجتماعا بحضور نائب الرئيس ووزير الدفاع لمناقشة الهجوم على منشأتي أرامكو النفطيتين في السعودية، وحول لقائه المتوقع بالرئيس الإيراني حسن روحاني، قال ترامب في تغريدة أخرى "إنه ليس صحيحا بأنني أرغب بلقاء الإيرانيين دون شروط."

وكان مسؤولون أميركيون بارزون استشهدوا بتقييمات الاستخبارات، ومن بينها صور الأقمار الصناعية، لتأكيد وجهة نظرهم بمسؤولية إيران عن هجمات السبت التي استهدفت البنية التحتية النفطية الرئيسية في المملكة العربية السعودية.

وقال المسؤولون إن المعلومات الاستخباراتية أظهرت أن الضربات لا تتفق مع نوع الهجوم الذي يمكن أن ينطلق من اليمن.

وأظهرت الأقمار الصناعية التي نشرتها الحكومة الأمريكية 19 نقطة على الأقل في اثنتين من منشآت الطاقة السعودية.

وقال المسؤولون إن الصور تظهر تأثيرات تتفق مع هجوم إيراني وليس هجوما يمنيا.