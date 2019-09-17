عرض الإعلامي عمرو أديب، صورًا من الفيلا الخاصة بالفنان والمقاول الهارب في إسبانيا محمد علي، الذي يقوم بنشر فيديوهات مسيئة للدولة المصرية والقوات المسلحة، وذلك خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر".

وقال أديب إن محمد علي يّسكن في إحدى المدن التي تبعد 20 دقيقة عن مدينة برشلونة، ويقوم ببناء فيلا له في برشلونة، عارضًا صورًا له أثناء متابعة العمل في إنشاء الفيلا الخاصة به مع أحد المهندسين.

وعلق أديب على صور الفيلا: "إحنا أغنياء أوي يا محمد، انت فعلا بتعاني مع مصر كل يوم، الفلوس دي كلها منين، كل ده منين"، ساخرا: "يطلع في نص الفيديو المسيء يقولك أنا مش فاضي، طبعًا ما هو السهر مع البنات في الكازينو وبناء الفيلات بياخد وقت برده".