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ترامب: بومبيو ومسؤولون آخرون سيزورون السعودية قريبا لبحث ملف إيران

ترامب: بومبيو ومسؤولون آخرون سيزورون السعودية قريبا لبحث ملف إيران

"ناسا" تكشف عن صورة مذهلة لقوس قزح يحيط بالقمر

"ناسا" تكشف عن صورة مذهلة لقوس قزح يحيط بالقمر

أديب يعرض رسالة صوتية لـ"المقاول الهارب" يهدد بضرب والده بـ"الحذاء"

أديب يعرض رسالة صوتية لـ"المقاول الهارب" يهدد بضرب والده بـ"الحذاء"

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