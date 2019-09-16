أديب يعرض رسالة صوتية لـ"المقاول الهارب" يهدد بضرب والده بـ"الحذاء"

عرض الإعلامي عمرو أديب، رسالة صوتية للمقاول الهارب محمد علي، وهو يُهدد والده بـ"الضرب بالحذاء"، وذلك خلال برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر".

وقال محمد علي خلال الفيديو: "رحيمة قالتلي الطبيعي هيقولوا إيه يعني، بس إنت عاملي بس راجل وبحبك يا ابني وأدافع عنك بعمري، وأنا أبوك وهحط نفسي في الناس علشانك، أه جاب ورا دلوقتي يلا معلش يلا بابا برده"، وتابع علي: "عشان أما نرجع نديلة بالجزمة يبقى حقنا".

وكان علي عبدالخالق، والد محمد علي الهارب بإسبانيا، والذي يروج شائعات ضد الدولة المصرية، قد قال إنه إذا علم من استخدم نجله ضد الدولة ومؤسساتها سيقتله، وأضاف، خلال استضافته ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على شاشة "صدى البلد": "ياريتي كنت سافرت له ولو مرة واحدة عشان أعرف بيعمل إيه، ومهاجمته لمؤسسات الدولة غير طبيعية، ونفسي أعرف مين اللي عمل في ابني كدا، وده اتغير تدريجي لا دا فجأة".

وأكد والده أن مسؤولا قطريا أرسل لابنه طائرة خاصة لتنقله لإسبانيا، "ابني اتلم على معتز مطر وهشام عبدالله، وبعتوله طائرة خاصة من قطر، قالوا له إنت خلاص انضميت لينا، وهشام عبدالله قاله: إحنا جايين ناخدك بطيارة خاصة، ونسجوا حوله شبكة عنكبوتية".