توفيق عبدالحميد: اتعرض عليا مسلسلات كتير الفترة اللي فاتت ورفضت

كشف الفنان توفيق عبدالحميد عن تلقيه عروضا للمشاركة في بعض المسلسلات خلال الفترة التي أعلن اعتزاله فيها.

وقال عبدالحميد خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc": "أنا السنين اللي اعتكفت فيها كل سنة بيتعرض عليا مسلسل أو أكتر ومفيش سنة متعرضش عليا حاجة بس كلها أدوار مسطحة مفيهاش حاجة".

وأكد عبدالحميد أنه لا يسعى لمجرد التواجد: "أنا مش عايز أمثل من باب التواجد دي مرحلة أنا عديتها في الأول كان ممكن بمثل عشان الناس تنتبه وخلوا بالكم مني".

وأوضح أنه كان يشارك في بعض الأدوار في بداية حياته من أجل التواجد وأن يعرفه المشاهدين: "الناس أخدت بالها وادتك الشرعية إنك ممثل ومأخدتهاش بالشهادة وأنا تجاوزت ده، المسألة بالنسبة ليا أنا عايز استمتع وأنبسط والقلق والشغف والدور يبقى مجنني وهبقى أموت وأعرف".