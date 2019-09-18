أندرو مورسن: نتطلع لمستقبل ساطع في العلاقة بين مصر وبريطانيا

أبدى الدكتور أندرو مورسن وزير الدولة البريطاني لشوؤن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي يزور مصر حاليًا سعادته بسبب لقائه بقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وقال مورسن خلال لقاء خاص من داخل السفارة البريطانية مع الإعلامية لما جبريل في برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "CBC" إن لقاء البابا تواضروس كان زيارة خاصة مشيرًا أنه تشرف بهذا اللقاء وكان حريصًا على الاستماع لأرائه عن التسامح مثنيًا على شخصية البابا وأن لها فهم كبير وأهمية كبيرة ومشددًا على حرصه أن يتلقى منه كلمات الحكمة.

وأبدى وزير الدولة البريطاني لشؤن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حرص بريطانيا على متابعة الإصلاحات الاقتصادية المصرية التي تسير في المسار الصحيح، مشيرًا إلى أن بريطانيا تسعى للاستثمار في الصحة والتعليم والتنمية البشرية وتسعى لتقديم المساعدات لتحقيق هذه الإصلاحات.

وأوضح مورسن أن الإصلاحات كانت صعبة ولكنها حققت نتائج إيجابية وملحوظة في الوقت الحالي، معربًا عن أمله في أن ينعم الشعب المصري بمستقبل يتسم بالرفاهة نتيجة الإصلاحات التي تحدث حاليا.

وأعرب مورسن عن تطلعه لبذل المجهود مع مصر بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي خاصة في الاتفاقيات الاقتصادية مشددًا على أن مصر لها دور حيوي وشريك أساسي.

وأشار وزير الدولة البريطاني لشؤن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أن بريطانيا تتطلع لبذل المزيد من الجهد مع مصر وأنه سيكون لديهم الحرية في المستقبل في مجال تعزيز العلاقات في مجال العلاقات التجارية بين البلدين مضيفًَا: "اتطلع أن يكون المستقبل ساطع في العلاقة بين مصر وبريطانيا والقاهرة مدينة رائعة لها مستقبل رائع".