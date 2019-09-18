أندرو مورسن: نتطلع لمستقبل ساطع في العلاقة بين مصر وبريطانيا

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ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمنزل مزارع بأسيوط وهروب صاحبها

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمنزل مزارع بأسيوط وهروب صاحبها

واشنطن تأمل في تحرك لمجلس الأمن الدولي بشأن هجمات "أرامكو"

واشنطن تأمل في تحرك لمجلس الأمن الدولي بشأن هجمات "أرامكو"

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