قالت مصادر عسكرية يمنية اليوم إنّ قوات المقاومة المشتركة تصدت لهجوم من ميليشيات الحوثي في أطراف مركز مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم عن المصادر قولها إنّ ميليشيات الحوثي تكبّدت خسائر فادحة في مديرية الدريهمي، وتم استعادة أسلحة وذخائر نهبتها المليشيات من مخازن الدولة في وقت سابق.

وكانت جهود الأمم المتحدة توصلت في بداية سبتمبر الحالي، إلى اتفاق بين وفدي الحكومة اليمنية، والميليشيات الحوثية على نشر مراكز مراقبة للإشراف على وقف إطلاق النار والتقدم باتجاه تفعيل "اتفاق استوكهولم".