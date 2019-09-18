استضافت وزارة العدل في لقاء سنوي يُعقد كل عام، مجموعة البنك الدولي لمتابعة جهود الوزارة وعرض الإجراءات التي اتخذتها بشأن استمرار تقدم ترتيب مصر في تصنيف تقرير ممارسة الأعمال، الذي يصدر سنويا عن البَنك الدولي والمتعلق بتذليل معوقات الاستثمار والأنشطة التجارية المختلفة.

واستعرض ممثلو الوزارة الاجراءات الإصلاحية التي تنفذها أجهزة وزارة العَدل، لتطوير مؤشرات إنفاذ العقود وتسجيل الملكية وتسوية حالات الاعسار، والتي من شأنها تشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، وتؤدي للنهوض بالاقتصاد المصري وهو ما لاقي استحسان مجموعة البنك الدولي والوفد المرافق له.

وأبدى ناجي حسين رئيس وفد مجموعة البنك الدولي والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اقتناعه التام بالإجراءات التي يتم اتخاذها بشأن تطوير الإجراءات التي تدعم تقدم مصر في تصنيف تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدر سنويا عن مجموعة البَنك الدولي، كما أبدى استعداد المجموعة للتعاون التام مع الوزارة في جهودها لتطوير البيئة التشريعية، وما يتبعها من تنمية للقدرات والإمكانات البشرية، لتفعيل هذه المجهودات على أرض الواقع.