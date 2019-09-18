عاقبت المحكمة التأديبية -لمستوى الإدارة العليا- رئيس قسم الوظيفة بإدارة التوظيف وإنهاء الخدمة بشركة بترول، ومديري إدارة التوظيف وإنهاء الخدمة، ومقرر لجنة شؤون العاملين، ومدير عام الشؤون الإدارية، ومسؤول الأعمال الإدارية بذات الشركة بالوقف عن العمل لمدة 6 أشهر مع صرف نصف الأجر لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار إيقاف مسئول متهم بكسب غير مشروع .

كما عاقبت المحكمة التأديبية، مدير إدارة المنتجات الخاصة السابق بشركة البترول نفسها بغرامة تعادل أجره الإجمالي، لاتهامه بالكسب غير مشروع.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة، أن المحال الأول والثاني، تراخيَا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار إيقاف المحال الأخير عن العمل بقوة القانون لصدور حكم جنائي ضده، لتحصله ولنفسه ولأبنائه على كسب غير مشروع، ولم يبلغا عنه، ما ترتب عليه صرفه لمبالغ مالية بلغت 76 ألف جنيه دون وجه حق، وعاونهما في ذلك باقي المحالين بالإهمال في إيقاف المحال كل حسب مكانته الوظيفية، كما قبل المتهم السادس الإجازات الاعتيادية الخاصة بالمحال الأخير والمحبوس منذ 2014.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال السابع حصوله لنفسه ولابنتيه القاصرتين على كسب غير مشروع بسبب استغلال نفوذ وظيفته كمدير إدارة البتومين والمنتجات البترولية بأحدي شركات البترول، ما أدى إلى زيادة ثروته زيادة لا تتناسب مع موارده المالية، وصدر حكم جنائي ضده بحبسه لمدة 3 سنوات وتغريمه مع إلزامه برد مبالغ مساوية للمستولي عليها.

وورد بلاغ من إدارة الشؤون القانونية بالشركة يفيد بتراخي المسؤولين بالشؤون الإدارية عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إنهاء خدمة المسؤول المحبوس لتكسبه غير المشروع، مما ثبت لدى المحكمة وجوب معاقبتهم تأديبيًا .