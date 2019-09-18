جددت روسيا اتهامها للولايات المتحدة الأمريكية، بعرقلة الجهود الرامية إلى تفكيك مخيم "الركبان" للنازحين جنوب شرقي سوريا، من أجل إنهاء معاناة قاطنيه، وإعادتهم إلى ديارهم.

وقال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع عن روسيا الاتحادية الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، "إن (موسكو) و(دمشق) بالتنسيق مع المفوضية العليا الأممية لشؤون اللاجئين والهلال الأحمر السوري، قامتا بعمل ضخم من أجل تأمين عودة النازحين من مخيم (الركبان)"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأشار ميزينتسيف، إلى زيادة وتيرة إعادة إعمار البنى التحتية الأساسية والمرافق العامة في سوريا، مما أتاح لنحو مليوني مواطن العودة إلى ديارهم

فيما أوضح رئيس مكتب التنسيق الروسي العقيد ليونيد أنطونيك، أن خطة إجلاء سكان مخيم "الركبان" ستبدأ في 27 من سبتمبر الحالي.

وتابع: "لقد تلقينا للتو من المنسق العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا كورين فليشر، خطة مدققة لإخراج السكان المتبقين من مخيم الركبان​​​، وسيبدأ تنفيذها في 27 من الشهر الجاري".