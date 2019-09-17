"هيئة انتخابات تونس" لـ"الوطن": طلبنا أن يدير "القروي" حملته من السجن

قال محمد تليلي المنصري عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، إن هيئة الانتخابات لا تتدخل في عمل القضاء بشأن مسألة بقاء المرشح نبيل القروي في السجن، مضيفا أن القضاء وحده صاحب الحق بما أنه على ذمة قضايا تتعلق بالحق العام.

وقال "المنصري"، في اتصال هاتفي لـ"الوطن": "كل الذي يعنينا أنه لا يوجد شيء يحول دون ترشحه أو دون إعلان فوزه"، وكشف "المنصري" عن أن الهيئة العليا للانتخابات راسلت القضاء ليسمح للسيد نبيل القروي إدارة حملته الانتخابية من داخل السجن، ولم نطلب الإفراج عنه لأن هذا ليس من حقنا".

وأضاف عضو الهيئة المستقلة للانتخابات حول الرد القضائي: "رفض القضاء طلب الهيئة".

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم، رسميا نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد الماضي بحصول المرشح قيس سعيد على 18.4% من الأصوات كأول المتنافسين، وأتى خلفه نبيل القروي الموجود خلف القضبان بحصوله على 15.6% من الأصوات الصحيحة.

وجاءت نتائج الانتخابات بمفاجأة كبيرة بتمكن رجل الأعمال نبيل القروي من العبور إلى جولة ثانية رغم وضعه خلف القضبان على ذمة قضايا تبييض أموال، كما أن منافسه قيس سعيد الجامعي والأكاديمي لم يكن من المصنفين كأبرز المرشحين، بحسب كثير من المراقبين.

ومع وصول "القروي" إلى جولة ثانية، فإن هناك فرضية كبيرة لفوزه بمنصب الرئيس ما أثار تساؤلا حول إمكانية أن يصبح رئيسا وهو داخل السجن، وهل ينتقل من السجن إلى قصر قرطاج الرئاسي؟.

وبحسب نتائج الانتخابات، يذهب التونسيون إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى خلال 15 يوما لتحديد الفائز بالانتخابات الرئاسية في دور ثان أقصى الناخبون قبله نحو 22 مرشحا أبرزهم عبدالفتاح مورو مرشح حركة "النهضة" الإخوانية الذي حل ثالثا بحصوله على 12.9% ووزير الدفاع السابق عبدالكريم الزبيدي 10.7% الذي حل رابعا وأتى خامسا وعكس التوقعات كذلك يوسف الشاهد رئيس الحكومة بحصوله على 7.4%.