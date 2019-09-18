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عاجل.. فتح باب التظلمات لأفراد الأسرة المحذوفين من بطاقات التموين غدا

عاجل.. فتح باب التظلمات لأفراد الأسرة المحذوفين من بطاقات التموين غدا

ميناء الإسكندرية: نتبادل الخبرات مع ميناء دمياط في الإدارة الإلكترونية

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تستمر ثلاثة أيام.. حملة لإغلاق الوحدات السكنية المستولى عليها بالسويس

تستمر ثلاثة أيام.. حملة لإغلاق الوحدات السكنية المستولى عليها بالسويس

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