عقدت أمانة حزب الحرية المصرى، بمحافظة الجيزة اجتماعا موسعا بهيئة مكتب المحافظة، وجميع رؤساء المراكز والأقسام المشكلة على مستوى المحافظة بحضور الدكتور مجدي علام، نائب رئيس الحزب واللواء حسن ناجي نائب رئيس الحزب، والمهندس أحمد مهنى الأمين العام للحزب.

وقال الدكتور مجدى علام، نائب رئيس الحزب، إن الاجتماع استعرض تشكيلات الحزب على مستوى الأقسام والمراكز ومستوى الوحدات القاعدية، وفعاليات الحزب في الفترة السابقة وخطته في الفترة القادمة، وأيضا فعاليات دعم القيادة السياسية في حربها ضد الشائعات الهدامة.

وأضاف أنه تم الاتفاق على سلسة من الندوات لتوعية المواطنين، بمخاطر منصات التواصل الاجتماعى وكيفية مواجهة السموم والشائعات والأكاذيب التى تبثها جماعة الإخوان الإرهابية خاصة من خلال الفيديوهات المفبركة لكشف ألاعيب هذه الجماعة الإرهابية، أمام الرأى العام المصرى والعالمى.

وأكد اللواء حسن ناجى، نائب رئيس الحزب، إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على الدفع بترشيحات الكوادر والشباب والعناصر النسائية وذوى القدرات الخاصة، على جميع المقاعد في كل الانتخابات والاستحقات القادمة بما فيها انتخابات مجلس الشيوخ والمجالس الشعبية المحلية ثم انتخابات مجلس النواب.

وقال النائب أحمد مهنى الأمين العام لحزب الحرية المصرى، إن الحزب استعد بقيادة الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب لتقديم أجندته البرلمانية خلال دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب فى فصله التشريعى الأول، مشيرا إلى أن اللجنة القانونية بالحزب انتهت من إعداد تصورها حول مشروعات قوانين مجلسى الشيوخ والنواب ومباشرة الحقوق السياسية والدوائر الانتخابية.