لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب آخر، اليوم، أثر تحطم قارب سريع كانوا على متنه، اصطدام بأحد الحواجز البحرية في مدينة "البندقية" الإيطالية، شمال شرقي البلاد.

ونقلت شبكة "أيه بي سي" الأمريكية، اليوم، عن مسؤولي سباق القوارب السريعة الإيطالية قولهم "إن القارب كان يحاول تسجيل رقم قياسي للسرعة في الطريق من مدينة "مونت كارلو" ​​في إمارة "موناكو" إلى مدينة "البندقية"، مشيرة إلى أن القتلى هم إيطالي وبريطانيان في حين أن المصاب يحمل الجنسية الإيطالية، وأضافت الشبكة أنه تم فتح تحقيق من أجل الوقوف على أسباب وملابسات الحادث.