أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من مستلزمات طب وجراحة الأسنان، أخفاها راكب مصري داخل جيوب سحرية وبين طيات ملابسه لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها لعيادات الأطباء، لتحقيق مكاسب مادية كبيرة.

البداية أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة الخليج القادمة من البحرين، اشتبه أحمد عاطف رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر، في راكب مصرى قادم من دبي ترانزيت البحرين، نظرا لارتباكه وقصر مدة سفره بالخارج.

بالعرض على سامي عبدالعزيز مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعته الشخصية، وتبين وجود 456 قطعة مستلزمات لطب وجراحة الأسنان مختلفة الأنواع والأشكال، وتبلغ قيمة المضبوطات حوالي 500 ألف جنيه.

قرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات.

تم تحرير محضر ضبط جمركي، تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.