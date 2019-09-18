أشاد الإعلامي عمرو عبد الحميد، بزيارة الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني الجديد للقاهرة، حيث تعد الزيارة الأولى له إلى دولة عربية منذ أن جرى اختياره لهذا المنصب.

وأضاف "عبد الحميد"، خلال تقديمه برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "TeN": "أخوة مصر السودان تبقى حقيقة راسخة في أذهان المخلصين والمحبين من أهل مصر والسودان، بالفعل مصر والسودان لديهما علاقات تاريخية ذات خصوصية كبيرة جدًا".

وأشار الإعلامي، إلى أن هذه الزيارة تُعد رسالة من القيادة السودانية الجديدة تؤكد مكانة القاهرة لدى الخرطوم ومكانة مصر لدى السودان والسودانيين، موضحًا أن مصر دائما تدعم استقرار وأمن السودان وخيارات الشعب السوداني.

وتابع: "هذا الحوار جاء في وقت مهم للغاية نتيجة تأزم سد النهضة، حيث إن الموقف السوداني في هذه الأزمة مهم". للغاية.