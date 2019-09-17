قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه يبدأ اليوم الثلاثاء 17/9/2019، التسجيل وسداد جدية الحجز لـ1268 قطعة أرض متميزة، بـ9 مدن جديدة، و814 قطعة أرض أكثر تميزاً، بـ8 مدن جديدة.
على أن تكون الأراضي المتميزة بمدن السادس من أكتوبر، مدينة بدر، العاشر من رمضان، مدينة السادات، بني سويف الجديدة، مدينة سوهاج الجديد، مدينة العرب الجديدة، مدينة ناصر غرب أسيوط، مدينة غرب قنا.
وقطع الأراضي الأكثر تميزاً، بمدينة القاهرة الجديدة، ومدينة 6 أكتوبر، ومدينة دمياط الجديدة، ومدينة العبور الجديدة، ومدينة المنيا الجديدة، ومدينة بدر، ومدينة العاشر من رمضان، ومدينة أسوان الجديدة.
ويمكن التسجيل للحجز من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية من هنــــــــا.
والشروط المطلوبة للتسجيل هي:
- أن يقر المتقدم للحجز باطلاعه على كراسة الشروط وعلمه بكل ما جاء بها وقبوله لكل الاشتراطات الموجودة بها.
- أن يقر المتقدم للحجز باطلاعه على الشروط والأحكام الخاصة بالحجز الإلكتروني وعلمه وقبوله لها.
- أن يقر المتقدم للحجز بمسئولياته الكاملة على الحفاظ على اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به على الموقع الالكتروني، والإجراءات التي تتم من خلاله.
- ويتم تعديل بيانات حجز الأراضي في أثناء الادخال فقط قبل إرسال طلب التسجيل.