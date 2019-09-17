قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه يبدأ اليوم الثلاثاء 17/9/2019، التسجيل وسداد جدية الحجز لـ1268 قطعة أرض متميزة، بـ9 مدن جديدة، و814 قطعة أرض أكثر تميزاً، بـ8 مدن جديدة.

على أن تكون الأراضي المتميزة بمدن السادس من أكتوبر، مدينة بدر، العاشر من رمضان، مدينة السادات، بني سويف الجديدة، مدينة سوهاج الجديد، مدينة العرب الجديدة، مدينة ناصر غرب أسيوط، مدينة غرب قنا.

وقطع الأراضي الأكثر تميزاً، بمدينة القاهرة الجديدة، ومدينة 6 أكتوبر، ومدينة دمياط الجديدة، ومدينة العبور الجديدة، ومدينة المنيا الجديدة، ومدينة بدر، ومدينة العاشر من رمضان، ومدينة أسوان الجديدة.

ويمكن التسجيل للحجز من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية من هنــــــــا.

والشروط المطلوبة للتسجيل هي: