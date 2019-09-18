أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات طقس الأيام الثلاثة المقبلة، بأن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد الأربعاء، وطقس لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد، وفق الموقع الرسمي لها، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.

طقس الخميس 19 سبتمبر

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 26.

طقس الجمعة 20 سبتمبر

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 26.

طقس السبت 21 سبتمبر

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 23.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 29.