مع انتهاء أول أسبوع في العام الدراسي الجديد، والذي بدأ يوم 11 سبتمبر الجاري، يحرص أولياء الأمور على تغيير أجواء اليوم الدراسي لأطفالهم، والانطلاق بعيدًا عن المنزل والواجبات المدرسية.

وترصد "الوطن"، 10 أماكن يمكن أن يستقبل بها الطفل إجازته الأسبوعية ليستقبل الأسبوع الدراسي الجديد في حالة نفسية جيدة.

دريم بارك

دريم بارك هي جزء من مدينة دريم لاند، وتتكون من سبع مناطق تحتوي كلا منها على مجموعة من الألعاب المثيرة ومنها منطقة الأطفال الجديدة، وتقدم المدينة حاليًا عرضًا على التذكرة السيلفر يومي الخميس والجمعة بمبلغ 75 جنيهًا، بدلًا من 150 جنيهًا، تفتح المدينة أبوابها يوميًا من 9 صباحًا وحتى 10 مساءً.

ماجيك بلانيت

مكان ترفيهي للأطفال داخل كارفور المعادي، يقدم ألعاب مختلفة للأطفال، وألعاب فيديو ومراجيح، وسيارات تصادمية، وتكون الألعاب فيه عن طريق كارت ألعاب يتم شراؤه وشحنه بداية من قيمة 10 جنيهات فما فوق، تفتح المدينة أبوابها من الساعة 10 صباحًا وحتى 12 مساءً.

قرية فجنون

يتكون هذا الاسم من "فن – جنون"، فجنون أحد الأماكن النادرة في مصر، فهو مخصص للترفيه والتعليم، ويمكن للأطفال والآباء الاستمتاع، وممارسة العديد من الأنشطة المختلفة منها التلوين على الحائط أو اللعب بالطين.

كما يمكن للأطفال أن يختاروا ما بين الركوب على ظهر الخيل أو الحمار أو الجمل، ويستقبل المكان زائريه ابتداءً من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، أما عن الأسعار فتبلغ سعر الأنشطة 60 جنيهًا ويضاف 40 جنيهًا لكل نشاط إضافي.

جرافيتي كود

اقفز في الهواء الطلق وتخلص من كل طاقة سلبية داخلك مع أول مركز ترامبولين في مصر، تجربة ممتعة للغاية وتستحق تجربتها، يمكنك لعب كرة السلة أيضًا وأنت تقفز على الترامبولين وأن تقوم بالقفز عاليًا دون خوف لتختبر مدى لياقتك.

ليس هذا فحسب بل هناك العديد من الألعاب، التي يمكنك ممارستها من خلال الترامبولين، سعر التذكرة للفرد 130 جنيهًا، حيث تفتح الأبواب للزائرين من 12 صباحًا وحتى 12 مساءً.

Club Liko

يقع في مدينة 6 أكتوبر، وهو مكان مصمم للأنشطة الداخلية والخارجية للأطفال، فكل ما يأتي في ذهنك من أنشطة الترفيه للأطفال ستجده هناك، مثل التمثيل والغناء والسلة، وتعلم أنشطة مثل كيف يطبخ، وتلوين ورسم وكل شيء، كذلك يستكشف الأطفال مجموعة كبيرة ومتنوعة من اللعب الحر الداخلي والخارجي بالإضافة إلى بعض الأنشطة الإرشادية.

ويسمح المكان للأطفال بتوسيع خيالهم وإظهار قدراتهم الكاملة، حيث تم تصميم المكان لتلبية احتياجات الأطفال لاكتشاف واستكشاف الأنشطة المختلفة.

مواعيد العمل من السبت إلى الأربعاء من الساعة 10 صباحًا وحتى 7 مساءً، ومن 12 ظهرًا حتى 9 مساءً يومي الخميس والجمعة.

Ski egypt

أكبر حديقة ثلجية، تتضمن عددًا من الأنشطة في درجة حرارة أقل من 2 مئوية، في مكان للاستمتاع بتجربة الكهف الجليدي والتزحلق ليعيش الشخص تجربة العيش وسط جبال الثلج، وتوجد بالسادس من أكتوبر.

Funtopia

يقع في مزار مول الشيخ زايد بـ6 أكتوبر، وهو مطبخ صغير يتعلم فيه الأطفال طهي الطعام بأنفسهم، ومكان لتعليم الصناعات اليدوية، إضافة إلي مساحة مخصصة للألعاب، فهو مكان مليء بالحيوية والألوان المبهجة والألعاب المختلفة للأطفال، أسعار التذاكر 40 جنيهًا.

كيدزانيا

تعد كيدزانيا متنزها عالميا للتعليم الترفيهي للأطفال، ومصمم بالمحاكاة مع المدن الحقيقية لتوفير فرصة للأطفال من سن 4 إلى 14 للعب الأدوار المقبلون عليها فعلًا عند بلوغ حياتهم المهنية، ولكي تكتمل التجربة، فإن الطفل يقوم بنفسه بكل المعاملات المالية مقابل قيامه بالعمل أو التسوق أو الترفيه مستخدمًا عملة مدينة كيدزانيا وتسمى "كيدزوس"، ويتم استخدام الكيدزوس لشراء المنتجات والخدمات، وتستقبل المدينة زائريها يوميًا من 10 صباحًا وحتى 10 مساءً.

Break out

من ضمن ألعاب الهروب من الغرفة، حيث يعتمد على فكرة الخطف ومحاولة الهروب من خلال لعبة مبتكرة تعتمد على حبس مجموعة من 2 لـ5 أفراد وخطفهم في الحمام العام أو السجن أو المعمل أو المقبرة، وعليهم أن يحرروا أنفسهم خلال 60 دقيقة، المكان في التجمع الخامس.

آيزون

عبارة عن ملاهي بها ألعاب البولينج والبلياردو وألعاب الفيديو، ويتيح لك المكان فرصة استعادة نشاطك من خلال ممارسة العديد من الأنشطة، وتوجد بمدينة نصر.