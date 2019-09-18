قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إن بيان جماعة الإخوان الإرهابية إقرار ضمني بفشلهم، لأنه لم يعد أحد يأتمنهم على شيء.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على شاشة "صدى البلد"، أن دعوات جماعة الإخوان الإرهابية ستفشل كالعادة، مشيرا إلى أن الباقين من جماعة الإخوان الإرهابية بعد اعتصام رابعة المسلح هم المقتنعون بالفكر القطبي الإرهابي، "الإخوان يرغبون في الفوضى غير معلومة النتائج وغير محسوبة التبعات دون التفكير فيما يواجه مصر".

ولفت إلى أن نحو 70% من جماعة الإخوان تركوا الجماعة لعدم إيمانهم بفكرهم، بعدما حدث منهم في رابعة، "لم يتصوروا أن العنف والتكفير هما أولوية الجماعة، لكنهم كانوا يظنون أن الجماعة مقتصرة على التربية والدعوة فقط، و70% اعتزلوا المجال فعلا و30% الباقين هم القطبيون".

وتابع أن جماعة الإخوان الإرهابية في بيانها الأخير تتعهد بعدم تصدر أي مشهد، موضحا أن عدم تصدرها المشهد الحالي إقرار منها بفشلها الكامل في القيادة.