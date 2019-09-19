وصف محمود إدريس، الخبير السياحي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأنه "رجل مصري وطني من الطراز الفريد الذي نحلم به وابن بار لمصر".

وقال "إدريس"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة"، الذي يُعرض على شاشة "المحور"، مع الإعلامية جيهان لبيب، "من أرض التاريخ والحضار والسياحة نرسل برقية لابن مصر البار الرئيس عبد الفتاح السيسي، حببنا في مصر أكثر، وجمعنا على كيان رجل واحد في حب مصر، حبينا الرئيس السيسي من قلبنا، مهما تعملوا ومهما تقولوا مش هنمشي وراكوا".

وأشار إلى أنه لو استطاع التنازل عن كل ما يملك للجيش المصري لفعل ذلك بدلا من أن يتركه ورثا لأبنائه كون الجيش المصري يُدافع عن الوطن، "يا مصريين اتحدوا على قلب رجل واحد، مصر في يد ربنا ثم يد الرئيس عبد الفتاح السيسي، هنحب الرئيس السيسي أكثر وهنحب مصر أكثر".

وتابع، "من الأقصر أرض الحضارة والتاريخ بنقولك إحنا معاك يا ريس، الصعايدة كلهم بيحبوك، وبنقولك إنت في قلبنا لأننا في قلبك، وبقول للمغرضين والله العظيم لو قعدتوا الـ24 ساعة تتكلموا ما حد هيستجاب ليكم"، واستطرد، "نحب الرئيس السيسي ابن مصر البار خلانا واحد، والله العظيم كل المصريين بيحبوا الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وواصل، "ربنا بعته لينا حتى يقودنا لبر الأمان ويبني البلد، والرئيس السيسي القائد والزعيم لأفريقيا والعالم العربي كله والخليجي".