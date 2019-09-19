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اتحاد الصناعات: وظائف خريجي التعليم الفني مضمونة بنسبة 100%

اتحاد الصناعات: وظائف خريجي التعليم الفني مضمونة بنسبة 100%

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نجوم الفن والغناء يعلنون تأييدهم للرئيس السيسي: احنا معاك ويسقط الخونة

نجوم الفن والغناء يعلنون تأييدهم للرئيس السيسي: احنا معاك ويسقط الخونة

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