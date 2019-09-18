أصيب 3 عاملين بإدارة النفايات الطبية بمديرية الصحة بالغربية، بعد انقلاب السيارة التي كانوا يستقلونها على الطريق الزراعي بدائرة مركز إيتاي البارود بالبحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي لتلقي العلاج.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة نفايات طبية تابعة لمديرية الصحية بالغربية، أمام عزبة السبعين بإيتاي البارود، وتبين إصابة عبدالرحمن محمد محفوظ، 50 عاما، بجرح قطعي باليد اليمنى، وعبدالعاطي شلبي عبدالبصير، 48 عاما، باشتباه خلع بالكتف الأيمن واشتباه كسر الذراع الأيمن، وخالد محمد الديب 47 عاما، وجميعهم يعملون بمديرية الشئون الصحية بالغربية.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي لتلقي العلاج، وحرر المحضر اللازم.