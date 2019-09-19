رئيس شركة هندسية: "التبرع لـ تحيا مصر أقل حاجة نعملها للدولة"

قال الدكتور ياسر عاصم، رئيس إحدى شركات الاستشارات الهندسية، إن التبرع لصندوق "تحيا مصر" ضمن مبادرة قطاع البناء لرد الجميل، جاء بسبب الاستفزاز الذي شعر به العاملين بقطاع البناء من الهجوم على الدولة المصرية ونشر الشائعات ضدها.

وأشاد عاصم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، مع الإعلامي نشأت الديهي، بمشاركة العمال البسطاء في هذه المبادرة وليس أصحاب الشركات فقط، مضيفًا: "اللي إيده في المياه غير اللي إيده في النار، إحنا مش بنام بنشغل 18 ساعة في اليوم، منذ 5 سنوات لإنجاز المشروعات القومية وييجي حد ملهوش أي قيمة يهدم دولة بكلام تافه".

وأشار إلى أن من لا يري ما يحدث من إنجازات في مصر جاحد، والتبرع لصندوق تحيا مصر "أقل حاجة ممكن نعملها".

فيديو.. إقبال كبير من المقاولين على التبرع لصندوق تحيا مصر: بنرد الجميل لبلدنا

وشهد فرع مصر الجديدة للبنك الأهلي المصري، إقبالًا كبيرًا من العاملين في قطاع البناء والتشييد للتبرع في صندوق "تحيا مصر"، في مبادرة اسموها "رد الجميل"، مؤكدين أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق من خلال تمويله لعدد من المشروعات التنموية المتنوعة.