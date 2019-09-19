أطلق الإعلامي نشأت الديهي، مبادرة دعا خلالها المصريين لعمل بث مباشر لمدة دقيقة، عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي للحديث عن إنجازات الدولة، مطالبا مرضى "فيروس سي"، الذين تماثلوا للشفاء بعد تلقيهم العلاج ضمن مبادرة 100 مليون صحة، بتوجيه الشكر للدولة المصرية على علاجهم عبر بث مباشر عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي متعهدا بإذاعة هذه الرسائل عبر برنامجه.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن هناك مليون مواطن مصري، تم علاجهم من "فيروس سي" ضمن مبادرة 100 مليون صحة، هذا المشروع العبقري العملاق، الذي تضمن الكشف وتقديم العلاج بالمجان للمواطنين.

وأشار إلى أن محافظة كفر الشيخ أصبحت خالية من فيروس سي، بعد أن كانت أعلى محافظة في نسب الإصابة، كما أنه فقد أعز الناس عليه بسبب فيروس سي، معقبًا: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد نسي الحلم الذي انتظرناه طويلا وأصبح حقيقة بعلاج مرضى فيروس سي".

وناشد "الديهي"، المواطنين بعمل بث مباشر لما يحدث من إنجازات بأماكن عملهم أو إقامتهم، قائلا، "دايما الباطل صوته عالي، ويحدث ضباب وشبورة، وإحنا مش ضعاف، وفي ناس مخلصة بتحب البلد، واللي بيحب مصر يقف جنب مصر".