قررت الإدارة المركزية لشئون الصيدلية التابعة لوزارة الصحة والسكان، الأربعاء، وقف تداول جميع المستحضرات التي تحتوي على المادة الخام الفعالة "الرانتيدين" لحين التأكد من عدم وجود شائبة تحتوي على مواد مسرطنة بالمادة الخام، على أن يجري الإفراج عن جميع المستحضرات الموقوف تداولها، طبقا لنتيجة التحليل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية.

ويستعرض "الوطن" أشهر الأدوية التي تدخل في تركيبها مادة "الرانتدين"، وتشمل:

- فوار راني، رانيتيدين يصرف في مستشفيات، رانتيدول يصرف في المستشفيات، زانتاك، فارو.

- رانتدين، أسيلوك، اسيلايت، رانيتاريجو، الرانتاز، اوسموران، رانتيبلوك، هيستاك، ابيرانت، رانيتاك، نورسيف، مجدين، ابيران، رايتيكيور، جاستبروكت.

يشار إلى أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، أعلنت عن أن بعض أدوية "الرانتيدين" تحتوي على نسب قليلة من شوائب نيتروزامين المسرطنة، وعلى رأسها الدواء المعروف باسم "زانتاك".

وقالت الهيئة، في بيان لها الجمعة الماضية عبر موقعها الرسمي، إنها تحقق منذ العام الماضي في وجود المادة وشوائب أخرى توجد في العقاقير المستخدمة لعلاج ضغط الدم وأمراض القلب المعروفة باسم ARBs.

ويشار إلى أنه جرى سحب العديد من هذه العقاقير من قبل هيئة الغذاء والدواء، لوجود "مستويات غير مقبولة" من النتروزامين في تلك الأدوية، ويمكن شراء أدوية الرانتيدين دون وصفة طبية للتغلب على حموضة وحرقة المعدة.

وقالت الهيئة إن الأشخاص ليسوا بحاجة إلى التوقف عن تناول الدواء، لكن المرضى الذين يتناولونه بوصفات طبية ربما عليهم التحدث مع الطبيب حول إعطائهم خيارات علاج أخرى، كما يمكن لمن يتناوله دون وصفة طبية البحث عن أدوية بديلة وفقا لحالتهم الصحية.