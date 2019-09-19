نجحت مديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، الأربعاء، في كشف غموض واقعة العثور على أجزاء آدمية لسيدة داخل صندوق قمامة، في العقد الرابع من العمر، بدائرة المنتزه ثالث، شرقا، فيما ضبط المتهم والدها والذي تخلص منها لسوء سلوكها وطلاقها مرتين.

تلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من شخص يدعي "ر. س"، 35 عامًا، عامل بشركة نظافة، يفيد بعثورة على أجزاء آدمية داخل كيس بلاستيكي يشتبه أن تكون لسيدة أثناء عمله بمركز فرز وتجميع القمامة التابع للشركة بدائرة المنتزه ثالث.

فيما أقر بذلك قائد سيارة جمع القمامة التابع للشركة وعامل آخر، بأنهما جمعا القمامة من أحد الصناديق، بشارع مصطفى كامل، شرقا.

تشكيل فريق بحث جنائي لضبط مرتكب الواقعة

أمر مدير الأمن بتشيكل فريق بحث جنائي، من إدارة البحث الجنائي، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، لكشف ملابسات الحادث وضبط مرتكب الواقعة.

وأكدت تحريات ضباط البحث الجنائي من تحديد هاوية المجني عليها وتدعي "أ. م. م"، 36 عامًا، ربة منزل، وسبق لها الزواج من أحد أقاربها والذي قام بتطليقها، ثم تزوجت من شخص أخر يدعي "م. ا. ع"، 36 عامًا، حداد، في 26 يوليو الماضي، والذي قام بتطليقها أيضًا منذ يومين وإعادتها لمنزل والدها لسوء سلوكها.

وأسفرت جهود فريق البحث عن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه والد المجني عليها ويدعي "م. م. ص"، 50 عامًا، نقاش، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطة وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابة للواقعة نظرا لسوء سلوك ابنته، حيث قام بخنقها بوسادة السرير عن طريق كتم أنفاسها.

اعترافات المتهم

وقال "م.م.ص"، المتهم، في التحقيقات، إنه قام بتقطيع جثتها بمحل سكنهم مستخدمًا منشار وسكينة كبيرة الحجم، موضحا أنه تخلص من الأجزاء الآدمية بإلقائها داخل صندوق القمامة، فيما وضع الجذع داخل كيس بلاستيكي كبير الحجم وتخلص منة بإلقائه بالطريق الدولي الساحلى، وتم بإرشادة العثور عليه.

وأضاف أنه وضع الرأس وجزءًا من ساقيها وأصبع إبهام اليد اليمني بثلاجة مسكنة، وذلك لسوء سلوكها وطلاقها مرتين.

وأخطرت النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بقسم شرطة المنتزه ثالث، وأمرت بإيداع جميع أجزاء الجثة بمشرحة كوم الدكة، وتم ضبط الأدوات المستخدمة في تقطيع الجثة، وجري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات

وفيما قررت نيابة المنتزه ثالث في الإسكندرية، بحبس "م. م. ص"، نقاش، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإتهامة بقتل أبنته وتقطيع جثتها، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن صحة الوقعة.