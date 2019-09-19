الصغرى تصل لـ16.. طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الخميس طقس لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر، والتي تصل في بعض المناطق لـ16 درجة صغرى.

القاهرة 23 33

شبين الكوم 23 33

طنطا 23 32

دمنهور 23 32

الإسكندرية 22 29

بلطيم 22 29

مطروح 19 28

السلوم 20 29

سيوة 20 33

بورسعيد 25 30

دمياط 24 29

الزقازيق 22 33

الإسماعيلية 21 34

السويس 22 34

العريش 23 30

رفح 21 29

رأس سدر 23 34

نخل 16 33

نويبع 27 35

طابا 25 34

كاترين 17 32

الطور 25 35

شرم الشيخ 28 36

الغردقة 26 37

مرسى علم 25 34

الفيوم 22 34

بنى سويف 23 34

المنيا 23 35

أسيوط 23 36

سوهاج 24 37

قنا 25 38

الأقصر 25 41

أسوان 25 42

أبوسمبل 25 40

الوادى الجديد 25 37

شلاتين 27 38

أبو رماد 26 37

حلايب 29 34

رأس حدربة 28 33

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 30 43

المدينة 27 44

القدس 20 31

الرياض 25 42

المنامة 30 37

أبو ظبي 29 42

الكويت 26 45

دمشق 14 33

بيروت 25 31

عمان 19 36

غزة 24 31

بغداد 25 42

مسقط 27 32

صنعاء 13 28

الخرطوم 29 39

طرابلس 24 32

تونس 21 30

الجزائر 20 26

الرباط 16 24

نواكشوط 26 31