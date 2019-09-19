أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب هي الخيار النهائي في التعامل مع إيران، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الخيارات الأخرى قبل اللجوء إلى ذلك.

ونقلت قناة "الحرة" الإخبارية، اليوم، عن ترامب في حديث للصحفيين في "لوس أنجليس": "هناك الكثير من الخيارات. هناك الخيار النهائي وهناك خيارات أقل من ذلك بكثير. وسوف نرى"، وأضاف ترامب: "أقول إن الخيار النهائي يعني الحرب".

وجاءت تلك التصريحات بعدما عرضت السعودية حطاما لطائرات مسيرة وصواريخ قالت إنها استخدمت في هجوم على اثنتين من منشآتها النفطية، باعتبارها أدلة "لا يمكن دحضها" على العدوان الإيراني، وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وصف خلال زيارة للسعودية الهجوم بأنه "عمل من أعمال الحرب" على المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم.

وقال بومبيو في وقت سابق، إن الولايات المتحدة الأمريكية تقف مع السعودية وتؤيد حقها في الدفاع عن نفسها، وجاء ذلك خلال اجتماع بمومبيو مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مساء أمس الأربعاء، في جدة.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي خلال الاجتماع، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، على إدانة بلاده للهجمات التخريبية التي تعرضت لها البنية التحتية لشركة "أرامكو" السعودية في بقيق وخريص والتي تتحمل إيران مسؤوليتها، وتأييد بلاده للخطوات التي اتخذتها المملكة بدعوة خبراء دوليين للتحقيق في مصدر الهجوم.

وعبر بومبيو، عن مساندة الولايات المتحدة الأمريكية ودعمها لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية، مبديا تقديره لحكمة القيادة السعودية وحرصها على أمن واستقرار المنطقة.

من جهته، أكد بن سلمان خلال الاجتماع أن هذه الاعتداءات التخريبية استهدفت زعزعة أمن المنطقة والإضرار بإمدادات الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي.

وكان وزير الخارجية الأميريكي مايك بومبيو قد وصل مساء أمس الأربعاء إلى جدة لبحث الرد على الهجوم على معملي أرامكو في بقيق وخريص شرق السعودية، السبت الماضي.