الدفاع السعودية: التحقيقات تؤكد مسئولية إيران عن هجوم أرامكو

عقدت وزارة الدفاع السعودية، بالأمس، مؤتمرا صحفيا بالرياض، للتعليق على الحادث الإرهابي الذي تعرضت له "أرامكو" خلال الأيام الماضية.

وتناول المؤتمر الصحفي عرضا للكثير من الأمور التي توصلت إليها التحقيقات في الحادث، حيث أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية أن إيران هي من تقف وراء الهجوم وأنه تم العثور في مكان الحادث على بقايا طائرة مستخدمة في الحادث إيرانية الصنع.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية العقيد الركن تركي المالكي، خلال مؤتمر صحفي، إن قدرة المملكة العربية السعودية في الدفاع عن بنيتها التحتية كبيرة جدا، وهي قادرة على اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها الدفاع عن مقدرات هذا الوطن وتعمل مع الشركاء والحلفاء في تحقيق الاستقرار لأمن المنطقة .

وقدم العقيد المالكي خلال المؤتمر معلومات تؤكد الدور الإيراني في العمل الإرهابي الذي استهدف أهم موقع على مستوى العالم كونه يعد المصدر الأهم لإنتاج النفط، وعلق قائلا: "إنه ومنذ بداية الانقلاب الإيراني في المنطقة شاهدنا نمواً ملحوظاً في العدوان الإيراني ضد المملكة واتضح ذلك جلياً عبر التاريخ".

وأضاف: "إن العمل الأخير الذي استهدف شركة أرامكو السعودية لم يكن ضد المملكة فحسب بل ضد المجتمع الدولي ككل ومحاولة متعمدة لتعطيل الاقتصاد العالمي ويعد هذا الاعتداء مضاد للقانون الدولي ولذا يجب أن يحاسبوا على أفعالهم وبالتالي فان اعتداء إيران ودعمها للمجموعات الإرهابية في طرق التجارة البحرية يشكل تهديدا مشتركا لنا جميعاً وندعو المجتمع الدولي بالاعتراف بممارسات إيران التخريبية في المنطقة ومسئوليتها على الهجمات الأخيرة التي تعرضت لأهم موقع عالمي للطاقة يستفيد منه المتجمع الدولي"، وفقا لموقع وزارة الدفاع السعودية على شبكة الإنترنت.

وعرض العقيد المالكي نتائج التحقيقات التي توصلت إليها السلطات بالمملكة العربية السعودية قائلا: "سوف أركز لكم على جزئيتين أساسيتين في نتائجنا التي قمنا بها بشأن التحقيقات الأولية مع الشركاء فيما تعرضت له، وهي أولاً : أن هذا الهجوم لم يكن من اليمن كما ادعى الحوثيون، وثانياً أن هذا الهجوم قد نشأ من الشمال وبلا شك أنه كان مدعوماً من إيران وكل الأدلة التي ستشاهدونها في عرضنا والمعروضة أمامكم لا تدع مجالاً للشك الدور الإيراني في التخريب".

وعرض العقيد المالكي معلومات حول الجرائم الإيرانية ضد المملكة العربية السعودية من خلال استخدام أذرعها قائلاً : "ستشاهدون في الشريحة أكثر من 113 مواطنًا خسروا حياتهم بسبب هذه الأسلحة الإيرانية التي قدموها لأذرعتهم في المنطقة وستشاهدون الأضرار التي لحقت بالأعيان المدنية والبنى التحتية في المملكة، مشيراً إلى أنّ الهجوم الذي حصل ضد منشأة بقيق ومنشأة خريص هو امتداد لهجمات سابقة حصلت في الرابع عشر من مايو 2019م وستشاهدون أن النظام الإيراني يهاجم البنى التحتية المدنية وهم بذلك يهاجمون الاقتصاد العالمي وطرق التجارة العالمية".

وأكد المالكي أن التحقيقات توصلت إلى أن نوع الطائرة المسيّرة هي إيرانية من نوع دلتا وعرض أجزاء منها كما عرض المالكي بعضًا من الصور التي تم الحصول عليها من أنظمة المراقبة في المكان وقد أثبتت نوع الطائرة المسيّرة المستخدمة في هذا الهجوم وكان نطاق تحركها من الشمال إلى الجنوب ويتضح ذلك من خلال كاميرات المراقبة.

كما عرض أيضا عددًا من الأسلحة المستخدمة في بقيق وهي عبارة عن طائرة مسيّرة بصناعة إيرانية من دلتا ونغ وهذه قدرة نوعية, وبعض المكونات التي اُستُعيدت من الموقع مع التحليل ودراسة الخبراء في وزارة الدفاع ومشاركة بعض المعلومات التي تم استخراجها من الحواسيب تشير إلى أنّ الصناعة والتكنولوجيا المستخدمة في الطائرات المستخدمة إيرانية، أما مايخصّ الهجوم الثاني على خريص فقد عرض المالكي في الشريحة أضرار استهداف المنشأة بصواريخ كروز أو مايسمى بالصواريخ الطوافة ويتضح ذلك من خلال دقّة هذا الهجوم باستخدام قدرات نوعية في صواريخ كروز الطوافة.

وأضاف المالكي : " إنّه من خلال هذه المكونات تشاهدون أمامكم تاريخ التصنيع في 2019م ونحن نعلم أنّ الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في فبراير الماضي أنهم يملكون آخر نسخة من صواريخ كروز الطوافة هذا هو النموذج من الصواريخ على أنّ كل المعلومات والحقائق التي نمتلكها واستعدناها من الموقع تشير إلى نوعية تم تطويرها من قبل النظام الإيراني للحصول على هذه الأسلحة لاستخدامها ضد البنى التحتية للمملكة العربية السعودية وهذه بعض الأجزاء التي استخدمت في الهجوم، وهناك 3 صواريخ كروز سقطت قبل الهدف وكانت تتجه من الشمال إلى الجنوب وقد استعدنا كل الثلاثة باستثناء واحد ونعمل الآن عليها لأنها تحتوي على متفجرات.

وأكد: " أنّ هذا الهجوم كان ممنهجًا لتدمير البنى التحتيه خصوصاً أنّ الطائرات المسيّرة والصواريخ التي اُستخدمت في الهجوم تظهر قدرة نوعية وتتشابه مع ما اُستخدم في عفيف والدوادمي, لذا فإنه لا يمكن أن يكون الهجوم قد انطلق من اليمن كما ادعت الأذرع الإيرانية ، وهؤلاء ليسوا أهل اليمن بل هؤلاء أناس يتبعون النظام الإيراني ويأخذون أوامرهم من النظام الإيراني ومن الحرس الثوري الإيراني.

وكان قد إجتمع وزير الخارجية الأمريكي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس الأربعاء، في قصر السلام في جدة، وأوضحت وكالة الأنباء السعودية أن وزير الخارجية الأمريكي شدد خلال الاجتماع على إدانة بلاده للهجمات التخريبية التي تعرضت لها البنية التحتية لأرامكو السعودية في بقيق وخريص، والتي تتحمل إيران مسؤوليتها.

وأعرب بومبيو عن تأييد الولايات المتحدة للخطوات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بدعوة خبراء دوليين للتحقيق في مصدر الهجوم، وعبرعن مساندة واشنطن ودعمها لأمن واستقرار السعودية في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية، مبدياً تقديره لحكمة القيادة السعودية وحرصها على أمن واستقرار المنطقة، وفقا لـ"سكاي نيوز".

فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة تقف مع السعودية، وتدعم حقها في الدفاع عن نفسها، وأنه لن يتم التسامح مع سلوك النظام الإيراني.