أكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أنّ هناك استقرارا كبيرا في درجات الحرارة على جميع محافظات الجمهورية، وذلك مع استمرار وجود زيادة في نسبة الرطوبة، ما يزيد من الشعور بارتفاع درجة الحرارة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المعروض على شاشة القناة الأولي بالتليفزيون المصري، أنّ استقرار درجات الحرارة للأسبوع الثاني التوالي، حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 32 و33 درجة، وهو المعدل الطبيعي في هذا الوقت من العام، كما لا توجد أي ظواهر مناخية تؤثر على درجات الحرارة.

وحذر رئيس هيئة الأرصاد، من الشبورة المائية فى الصباح الباكر على الطرق السريعة القريبة من المزروعات والمسلطحات المائية، مع وجود نشاط للرياح على البحر الأحمر وخليج السويس، وهذا يؤدي لاضطراب في حركة الملاحة البحرية، وأن هذا النشاط مستمر حتى الأسبوع المقبل.