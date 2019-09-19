وافق المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامئني على الهجوم على منشأتي النفط التابعيتن لمجموعة أرامكو في السعودية السبت الماضي، حسبما ذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" الإخبارية الأمريكية، أمس الأربعاء نقلا عن مسؤول أمريكي.

ويأتي التقرير الإعلامي بعد أنّ وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي يزور السعودية، الهجوم الذي أوقف نصف الإنتاج السعودي من النفط الخام بـ"العمل الحربي".

وذكرت "سي بي إس نيوز" -دون أن تكشف هويات المسؤولين أو كيف حصلوا على المعلومات- أنّ خامئني وافق على الهجوم شرط أن يتم تنفيذه بشكل يبعد الشبهات في أي تورط إيراني.

وقال المسؤولون الأمريكيون، في التقرير إنّ الأدلة الدامغة ضد إيران هي صور التقطت بقمر اصطناعي ولم يتم نشرها بعد، أظهرت قوات "الحرس الثوري الإيراني" وهي تقوم بترتيبات للهجوم في "قاعدة الأهواز" الجوية، وأوضح التقرير أن أهمية الصورة لم تتضح سوى في وقت لاحق، ونقل التقرير عن مسؤول أمريكي قوله "أخذنا على حين غرّة".

وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، كرر أمس الأول، تصريحات للرئيس دونالد ترامب "لا نريد حرباً مع أحد، ولكن الولايات المتحدة مستعدة".

وأعلن الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن مسؤوليتهم عن هجمات السبت الماضي لكن واشنطن والرياض استبعدا ذلك، بينما نفت طهران أي دور لها في الهجمات، وحذرت من أي تحرّك ضدها.

وشددت في مذكرة دبلوماسية رسمية أُرسلت الاثنين الماضي، عبر السفارة السويسرية التي تمثّل مصالح الولايات المتحدة في طهران، "على أن إيران لم تلعب أي دور في هذا الهجوم وتنفي وتدين" الاتهامات الأميركية لها في هذا الصدد.