ظريف يتهم ترامب بتصعيد الضغط الاقتصادي على الإيرانيين

اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أمس الأربعاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد الضغط الاقتصادي على المواطنين الإيرانيين بعدما أمر بتكثيف شديد للعقوبات على طهران، وفقا لما ذكرته إذاعة "مونت كارلو الدولي" الفرنسية.

وكتب ظريف: "تصعيد الحرب الاقتصادية الأمريكية على الإيرانيين ترامب أمر وزير الخزانة بتكثيف العقوبات على دولة إيران، هذا اعتراف بأن الولايات المتحدة تستهدف المواطنين العاديين عمدا إرهاب اقتصادي، غير قانوني وغير إنساني، أوقفوا الحرب والإرهاب، الأمن للجميع".