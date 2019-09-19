وقعت المهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء اليوم، مع الاتحاد المكون من XD-EGEMAC,XD-SHIKY,NCC بقيادة شركة XIAN، العقد رقم 64/2017/2018 لتنفيذ مشروع محطة محولات الحوامدية جهد 500/220/66/11 ك.ف سعة (3×750+3×175+3×40 م.ف.أ) الحزمة (أ) من النوع المعزول بالغاز (GIS) بنظام تسليم المفتاح حزمة (أ).

وأوضحت مشالي أنّ العقد يتضمن توريد وتركيب مهمات جهد 66,220,500 ك.ف من النوع المعزول بالغاز (GIS) ومهمات جهد 11 ك.ف من النوع التقليدي ومهمات الوقاية والاتصالات اللازمة للمحطة والأعمال المدنية والتركيبات.

وأضافت أنّ القيمة الإجمالية للعقد تبلغ نحو 587.4 مليون جنيه مصري يتم تمويل المكون الأجنبي منها من الوكالات العربية والدولية للتمويل IFA، على أن يتم تمويل المكون المحلي منها من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، وبمدة تنفيذ تصل لنحو 12 شهرا من تاريخ التعاقد.

كما وقعت مشالي العقد رقم (26/2018/2019) مع شركة ABB لتنفيذ مشروع توسيع محطة محولات بلاط جهد 220/66/33/11 ك.ف.

وأوضحت مشالي أنّ حجم الأعمال يتضمن (2) ممانع سعة 25 م. فار جهد 220 ك.ف ومهمات نقط التعادل ومهمات إطفاء الحريق، و(2) خلية ممانع جهد 220 ك.ف من النوع التقليدي، ومهمات الوقاية ومهمات الاتصالات الخاصة بمحطة محولات بلاط والمحطة المقابلة (شرق العوينات)، والأعمال المدنية الخاصة بالتوسيع.

وأضافت أنّ القيمة الإجمالية للمشروع تبلغ نحو 80 مليون جنيه مصري، ويتم التمويل ضمن المشرعات الاستراتيجية، وبمدة تنفيذ تصل لنحو 8 أشهر وشهرين سماح من تاريخ أمر الإسناد الصادر في 29/8/2019.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء على مستوى الجمهورية بمحافظات مصر، ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية.