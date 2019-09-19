أرسلت فرنسا، اليوم، 7 خبراء عسكريين إلى السعودية للتحقيق في الهجمات التي استهدفت منشأتي "أرامكو" في السعودية، السبت الماضي، بينهم خبراء في المفرقعات، ومسارات الصواريخ، وأنظمة الدفاع "أرض جو"، وذلك وفقًا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن أمس الأربعاء، أنَّ فرنسا سترسل خبراء للمشاركة في التحقيقات بشأن الهجوم على معملي "خريص" و"بقيق" في المنطقة الشرقية في السعودية.

وأعلن قصر الرئاسة الفرنسية "الإليزيه"، أنَّ ماكرون، ندد بقوة بالهجوم، وأكّد لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اتصال هاتفي، أنَّ فرنسا ملتزمة بالاستقرار في الشرق الأوسط.