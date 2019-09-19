غادر وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، المملكة العربية السعودية، اليوم، متوجهًا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك وفقًا لما ذكره راديو "سوا" الأمريكي.

وكان بومبيو قال، أمس الأربعاء، إنَّ "الولايات المتحدة تقف مع السعودية، وتؤيد حقها في الدفاع عن نفسها"، وذلك عقب لقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جدة.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي، خلال الاجتماع، على إدانة بلاده للهجمات التخريبية التي تعرضت لها البنية التحتية لشركة أرامكو السعودية في بقيق وخريص، وتأييد بلاده للخطوات التي اتخذتها المملكة بدعوة خبراء دوليين للتحقيق في مصدر الهجوم.