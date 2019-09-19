تسجيل الدخول
حكايات من دفتر

أحدث الأخبار

"الصاوي" يبدأ عمله نائبا عاما.. والحركة القضائية أولى الملفات المطروحة على مكتبه

"الصاوي" يبدأ عمله نائبا عاما.. والحركة القضائية أولى الملفات المطروحة على مكتبه

نادلة وجليسة أطفال.. قصة كفاح جورجينا صديقة رونالدو

نادلة وجليسة أطفال.. قصة كفاح جورجينا صديقة رونالدو

السبت.. وفد من وزارة الشباب والرياضة يفتتح منشآت ومشروعات بالفيوم

السبت.. وفد من وزارة الشباب والرياضة يفتتح منشآت ومشروعات بالفيوم

المجمع الطبي للقوات المسلحة يستضيف خبراء عالميين في علاج العمود الفقري

المجمع الطبي للقوات المسلحة يستضيف خبراء عالميين في علاج العمود الفقري

"العربي" يستنكر بيان "الكرامة": حملة ممنهجة تهدف للنيل من استقرار مصر

"العربي" يستنكر بيان "الكرامة": حملة ممنهجة تهدف للنيل من استقرار مصر

وظائف شاغرة بمديرية التنظيم والإدارة بشمال سيناء.. تعرف على الشروط

وظائف شاغرة بمديرية التنظيم والإدارة بشمال سيناء.. تعرف على الشروط

اختيارات الوطن

رغم رحيلهم... أصوات الشهداء لا تزال تنبض بالحياة

رغم رحيلهم... أصوات الشهداء لا تزال تنبض بالحياة

وظائف شاغرة في "اتصالات مصر".. اعرف تفاصيلها

وظائف شاغرة في "اتصالات مصر".. اعرف تفاصيلها

شهداء مصر.. "الدم على الأرض.. خريطة"

شهداء مصر.. "الدم على الأرض.. خريطة"

تحسباً لتقلبات الطقس.. المحافظات الساحلية تستعد لمواجهة أخطار السيول

تحسباً لتقلبات الطقس.. المحافظات الساحلية تستعد لمواجهة أخطار السيول

حكايات من دفتر "العسكرية المصرية": "على" أُصيب بـ60 طلقة لحماية زملائه.. و"أيمن" احتضن "إرهابى مُفخخ"

حكايات من دفتر "العسكرية المصرية": "على" أُصيب بـ60 طلقة لحماية زملائه.. و"أيمن" احتضن "إرهابى مُفخخ"

"يا بلاش".. شركة طيران أيرلندية تقدم رحلات بـ100 جنيه في الخريف فقط

"يا بلاش".. شركة طيران أيرلندية تقدم رحلات بـ100 جنيه في الخريف فقط

الأكثر قراءة

عاجل