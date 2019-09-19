في حادث ثان خلال أقل من 10 أيام، أصيب 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة على كوبري محور صفط اللبن وحسب التحريات والتحقيقات فإنّ قائد ميكروباص اصطدم بالسور الحديدي بالكوبري، ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الكوبري.

وتكررت حوادث كوبري صفط اللبن، ما دعا الإدارة العامة للمرور في الجيزة لإجراءات تعديلات في محور صفط اللبن، بعد سقوط ميكروباص من أعلى الكوبري خلّف 10 قتلى وأصاب 4 آخرين الأسبوع الماضي.

ردارات في الاتجاهين

انتهت إدارة مرور الجيزة بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود عبدالرازق مدير الإدارة، من تركيب رادار في الاتجاهين القادم والمتجه لمراقبة سرعة السيارات والحد من سرعة السائقين خاصة قائدي الميكروباص؛ الذين تسببت سرعتهم في وقوع العديد من الحوادث والسقوط من أعلى الكوبرى.

مطبات هوائية ومهدئات سرعة

تضمنت إجراءات إدارة مرور الجيزة للحد من الحوادث أعلى محور صفط اللبن، تركيب "مطبات هوائية" و"مهدئات سرعة" لإجبار السائقين على السير بسرعة مناسبة ومنع السرعات الزائدة في أثناء الدوران أعلى المحور لمنع سقوط السيارات، حتى انتهاء أعمال رفع كفاءة وصيانة الطريق بالاتجاهين.

تكثيف اللوحات الإرشادية

وجّه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الإدارة العامة لمرور الجيزة بتكثيف وضع اللوحات الإرشادية لقائدي المركبات، وتنظيم أكمنة ثابتة لضبط السيارات غير الملتزمة بالسرعات المحددة واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.

محافظ الجيزة: دعم الجانب الأيسر من المحور بحواجز خرسانية

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الإثنين الماضي أعمال التدعيمات الإضافية لوسائل الأمان بمحور صفط اللبن، التي تنفذها المحافظة لمجابهة أي سرعات زائدة للسيارات أعلى المحور، مؤكدا أنّ أي أعمال تطوير ودعم لوسائل الأمان بمحور صفط اللبن لا بد أن يصاحبها اتباع السلوكيات الصحيحة لقائدي المركبات حفاظا على سلامة المواطنين، خاصة وأنّ المحور متاخم لمنطقة سكنية.

وأشار إلى أنّه سيتم تدعيم الجانب الأيسر من المحور بحواجز خرسانية، ومراجعة الحواجز الموجودة حاليا للتأكد من كفاءتها.