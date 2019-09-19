أعربت الفنانة هنا شيحة عن سعادتها للمشاركة في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي، في دورته الثالثة المقرر انطلاقها الليلة، والذي يستمر حتى 27 سبتمبر الحالي.

وقالت شيحة في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "منمتش من امبارح بسبب مهرجان الجونة، ومتحمسة جدًا للدورة دي"، مضيفة أنها لم تستقر حتى الآن على الإطلالة، التي تظهر بها خلال حفل افتتاح المهرجان، متابعة: "قدامي كذا فستان بتصميمات مختلفة، بس لسه مقررتش".

وأشارت إلى أنّها لم تنسق مع شقيقتها الفنانة حلا شيحة الأزياء التي يرتدينها سويا، متابعة: "كل واحد هتلبس حاجة على ذوقها، واللي تريحها".

وغادر مطار القاهرة الدولي صباح اليوم، وفد من الفنانين متجهين إلى مطار الغردقة الدولي للمشاركة بفعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي الذي تنطلق فعالياته الليلة وتستمر حتى 27 سبتمبر الحالي، بمشاركة عدد كبير من نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية.