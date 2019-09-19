سوسن بدر لـ"الوطن": حزينة على عدم مشاركتي في مهرجان الجونة

أعربت الفنانة سوسن بدر عن حزنها لعدم قدرتها على حضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة، المقرر انطلاقها الليلة حتى 27 سبتمبر الحالي.

وقالت بدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "كان نفسي أشارك، بس للأسف مش هقدر المرة دي"، مضيفة أنّها تجري حاليا جلسات علاج طبيعي لركبتها.

وأصدرت بدر في 8 سبتمبر الحالي بيانا أعلنت فيه اعتذارها عن المشاركة في لجنة تحكيم مهرجان الجونة السينمائي، موضحة: "نظرا لإجراء جراحة دقيقة في مفصل الركبة، وبناء على تقارير الأطباء التي نصحت بضرورة الالتزام بالراحة التامة، يؤسفني إعلان اعتذاري عن المشاركة في لجنة تحكيم مهرجان الجونة لهذه الدورة، مع كل شكري وأمنياتي للمهرجان والقائمين عليه بالنجاح والتوفيق".

وغادر مطار القاهرة الدولي صباح اليوم، وفد من الفنانين متجهين إلى مطار الغردقة الدولي للمشاركة بفعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي الذي تنطلق فعالياته الليلة وتستمر حتى 27 سبتمبر الحالي، بمشاركة عدد كبير من نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية.