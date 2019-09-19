افتتحت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، معرض المنتجات المصرية التقليدية الذي تنظمه اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء، وتحت رعاية وزير الخارجية، بالتعاون مع الجهاز بمقر وزارة الخارجية.

وأوضح الجهاز في بيان عنه اليوم: "حضر الافتتاح نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، ولفيف من السفراء الأجانب والسفراء والدبلوماسيين المصريين".

وأكدت جامع أنّ الجهاز يعمل على تنفيذ استراتيجية طموحة للنهوض بالصناعات اليدوية والتراثية، بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة المعنية، من خلال تقديم الدعم المالي والفني لأصحاب المشروعات، إضافة إلى الدعم التسويقي والترويجي من خلال إقامة معارض لدعم منتجات الصناعات اليدوية والحرفية المختلفة وفتح قنوات تصديرية وتسويقية لها، والحفاظ على الخبرة اليدوية الماهرة التي يشتهر بها العامل المصري، لما تتيحه هذه الصناعات من فرص عمل عديدة ومتنوعة وعائد مادي سريع للشباب يتيح له حياة كريمة ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

ولفتت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى أنّ تشجيع تلك الصناعات ودعمها يأتي تماشيا مع سياسة الدولة في مكافحة الهجرة غير الشرعية للشباب، ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والنهوض به، مشيرة إلى أهمية هذه الصناعات والحرف اليدوية في استقطاب واستيعاب قدرات الشباب ومهارتهم وتحويلها لمنتجات يدوية وفنية مطلوبة في كل بلاد العالم، بما يحقق لهم عائدا ماديا متميزا، خاصة لو أتيح لهم الدعم التسويقي والفني اللازم.

وتابعت جامع أنّ تلك المشاريع تعطي الشباب بدائل أفضل للحياة في وطنهم وبناء مستقبلهم داخله، وحمايتهم من أضرار الهجرة غير الشرعية من خلال تشجيعه على الدخول في مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، سواء في مجال الصناعات اليدوية والتراثية أو أي مجال يستطيع أن ينتج فيه ويحقق طموحاته.

وأشادت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون المثمر مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية في إقامة هذه المعارض التراثية، وبرعاية وزير الخارجية لهذا المعرض المتميز.

من جانبها، قالت السفيرة نائلة جبر إنّ اللجنة الوطنية تحرص على إقامة مثل هذه المعارض بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، الذي يعد أحد شركاء اللجنة الرئيسيين، إذ تمثل تلك المعارض أحد الأنشطة التي تتبناها اللجنة في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي تهدف إلى تشجيع الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير بدائل إيجابية للارتقاء بمستوى الدخل والمعيشة.

وأكدت جبر أنّ توقيت المعرض يتزامن مع قرارات نقل السفراء والدبلوماسيين إلى الخارج، واحتياجهم لشراء هدايا تذكارية تعبر عن التراث المصري والتسويق لهذه المنتجات وفتح أسواق جديدة وفرص تصديرية تساعد على تنشيط الحركة الاقتصادية.

ويعقد المعرض يومي 18-19 سبتمبر 2019 بمقر وزارة الخارجية، ويضم العديد من منتجات أصحاب المشروعات الصغيرة الممولة من جهاز تنمية المشروعات والجمعيات الاهلية، وبينها "خزف، فضيات، اكسسوار حريمي، نحاسيات، تابلوهات، جلود، منتجات أخميم، كليم، مفروشات، بردي، وتللي".

واشترك جهاز تنمية المشروعات مع اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارة الخارجية، في تنظيم 7 معارض سابقة منذ عام 2016 حتى يوليو 2019.