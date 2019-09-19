دعت الحكومة الفنزويلية بقيادة الرئيس نيكولاس مادورو واشنطن إلى استئناف الاتصالات الدبلوماسية مع كراكاس، بعد بدء الحكومة محادثات مع أحزاب في المعارضة تشكل أقلية.

وقالت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز، في تصريح صحفي، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، إنه من المنطقي بالنسبة للولايات المتحدة أن تعيد الاتصالات الدبلوماسية والحوار مع حكومة مادورو".

وأضافت أنه لم يتبق أمام واشنطن سوى طريق واحد هو التفاوض والاتصالات الدبلوماسية بعد إخفاق مشاريعها لإبعاد الرئيس مادورو عن السلطة.

جدير بالذكر، أن فنزويلا قطعت العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة في 23 يناير الماضي؛ بعد اعتراف واشنطن بالمعارض خوان جوايدو رئيسا انتقاليا للبلاد بدلا من الرئيس الشرعي نيكولاس مادورو.

وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على صناعة النفط في فنزويلا وعلى النخبة السياسية المقربة من مادورو، وتحمل واشنطن الرئيس الفنزويلي مادورو مسؤولية الانهيار الاقتصادي في البلاد، وتتهمه بتزوير الانتخابات الرئاسية.

وتوصلت الحكومة الفنزويلية، وأحزاب المعارضة الصغيرة خارج ائتلاف جوايدو الإثنين الماضي، إلى اتفاق بشأن البدء بحوار حول تغييرات سياسية لحل الأزمة في فنزويلا.