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القيادة المركزية الأمريكية: تهديدات الملاحة بالخليج تتطلب حلا دوليا

القيادة المركزية الأمريكية: تهديدات الملاحة بالخليج تتطلب حلا دوليا

وزيرة الثقافة تتفقد الجناح المصري ببينالي لواندا الأول لثقافة السلام

وزيرة الثقافة تتفقد الجناح المصري ببينالي لواندا الأول لثقافة السلام

فوج سياحي من ألمانيا يزور المناطق الأثرية بالمنيا

فوج سياحي من ألمانيا يزور المناطق الأثرية بالمنيا

ميناء الإسكندرية: تسويق 330 ألف قطعة أرض لاستثمارها من القطاع الخاص

ميناء الإسكندرية: تسويق 330 ألف قطعة أرض لاستثمارها من القطاع الخاص

تدشين مبادرة "خضر بلدك وازرع شجرة" في 6 محافظات

تدشين مبادرة "خضر بلدك وازرع شجرة" في 6 محافظات

دبلوماسية سابقة تكشف أهمية انعقاد جلسات الأمم المتحدة

دبلوماسية سابقة تكشف أهمية انعقاد جلسات الأمم المتحدة

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حتى نهاية أكتوبر.. خطوات تقديم التظلم للمحذوفين من البطاقة التموينية

حتى نهاية أكتوبر.. خطوات تقديم التظلم للمحذوفين من البطاقة التموينية

ضحكة سندريلا وناصر على جنيه.. مصور حول كركبة الصور القديمة لمتحف شارع

ضحكة سندريلا وناصر على جنيه.. مصور حول كركبة الصور القديمة لمتحف شارع

تحسن أحوال الطقس خلال الأسبوع المقبل.. والحرارة تصل إلى 31 درجة

تحسن أحوال الطقس خلال الأسبوع المقبل.. والحرارة تصل إلى 31 درجة

للمصريين في الخارج.. 5 طرق للتواصل مع القنصليات حال التعرض لمشكلة

للمصريين في الخارج.. 5 طرق للتواصل مع القنصليات حال التعرض لمشكلة

"فرحنا بالسوبر يا أهلي" يتصدر تويتر.. ومغردون: "هدية مؤمن زكريا"

"فرحنا بالسوبر يا أهلي" يتصدر تويتر.. ومغردون: "هدية مؤمن زكريا"

رغم رحيلهم... أصوات الشهداء لا تزال تنبض بالحياة

رغم رحيلهم... أصوات الشهداء لا تزال تنبض بالحياة

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