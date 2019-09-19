تشارك مصر بوفد عالي المستوى من وزارة الخارجية في أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، التي تنعقد بدءًا من يوم 24 سبتمبر الجاري، وتستمر حتى نهاية الشهر .

وغادر وفد وزارة الخارجية مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الخميس، على متن الرحلة المصرية المتجهة إلى نيويورك، ويلتقي الوفد خلال زيارته لنيويورك بعدد من المسؤولين بالولايات المتحدة، لبحث سبل تعزيز التعاون والعلاقات المشتركة بين البلدين.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه تم إنهاء إجراءات سفر الوفد، من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار، وغادر على متن الرحلة المصرية المتجهة إلى نيويورك.