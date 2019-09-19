بعد نحو أسبوع من حادث سقوط ميكروباص من أعلى كوبري صفط اللبن وقع حادث آخر أصيب إثره 7 أشخاص، في انقلاب سيارة على كوبري محور صفط اللبن، وحسب التحريات والتحقيقات فإنّ قائد ميكروباص اصطدم بالسور الحديدي بالكوبري، ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الكوبري.

وشهد الأسبوع الماضي العديد من الإجراءات من جانب الإدارة العامة للمرور في الجيزة، والتعديلات في محور صفط اللبن، التي تمثلت في ردارات في الاتجاهين، ومطبات هوائية ومهدئات سرعة، وتكثيف اللوحات الإرشادية، وغيرها من الإجراءات للحد من الحوادث.

مصطفى صبري: معظم الحوادث تعود للعنصر البشري

وقال مصطفى صبري أستاذ هندسة المرور والطرق بجامعة عين شمس، إنَّ معظم الحوادث تعود للعنصر البشري بنسبة تفوق الـ90%، نظرًا لعدم وجود ثقافة احترام قواعد وقوانين المرور، مؤكّدًا ضرورة التشديد على إجراءات استخراج الرخص من البداية حتى لا يحصل غير الملتزمين على رخص تتسبب في المزيد من الحوادث.

وأكد أستاذ هندسة المرور والطرق بجامعة عين شمس لـ"الوطن"، ضرورة الالتزام بالسرعات المحددة، مؤكّدًا أن اتباع قواعد المرور والالتزام بحد السلامة من شأنه تقليل الحوادث، مؤكّدًا ضرورة السير بسيارات "سليمة"، قائلًا: "لو المخلفات بتطبق مش هيحصل حوادث".

وأشار إلى أنَّ تركيب الردارات في الاتجاهين القادم والمتجه لمراقبة سرعة السيارات والحد من سرعة السائقين خاصة قائدي الميكروباص، من شأنه تهدئة الحوادث نظرًا لأن المعظم يخشى المخالفات التي ترصدها الرادارات.

حسن مهدي: يجب منع المركبات الخفيفة من صعود الكباري

بدوره، قال الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، إنَّ الحوادث جزء منها يخص السلوك البشري، أما الحادث الماضي كان نتيجة تفادي ميكروباص لـ"موتوسيكل" ما أدى إلى انقلابه، موضحًا أنَّ الحاجز الخرساني يتحمل قوة معينة.

وأكّد مهدي، في تصريحه لـ"الوطن" ضرورة منع المركبات الخفيفة من السير فوق الكوبري مثل "الموتوسكلات والتروسكلات والتوك توك...إلخ"؛ لأنَّها غير أمنة في الصعود على الكباري، فضلًا عن الالتزام بالسرعات المقررة.