بعد 10 أيام من عودة تلاميذ رياض الأطفال و الصف الأول والثاني الابتدائي لمدارس، تستعد المحافظات لدخول باقي المراحل التعليمية الأحد المقبل، يستعرض الوطن في التقرير التالي أبرز هذه الاستعدادات:

ففي كفر الشيح قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ الاقليم أن ما يسمى بمدرسة " Legend American School" ليست مرخصة من وزارة التربية والتعليم، كما أعلنت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، تطبيق نظام التعليم المزدوج، في 3 مدارس،هذ العام، تطبيق نظام الجدريات بـ5 مدارس بالتعليم الفني، وهو نظام لتطوير التعليم الفني ليحاكي الواقع على الطبيعة في العمل وتحديث المناهج.

أما الشرقية فقد استعدت للعام الجديد إنشاء وتطوير 28 مدرسة بسعة 523 فصل وبتكلفة بلغت نحو 206 مليون وفقا لتصريحات المحافظ ممدوح غراب.

بينما منع يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب أو أولياء الأمور، كما حظر من دخول مندوبي بيع الكتب الخارجية إلى المدارس،كما وجرى إطلاق مبادرة "إعادة تجميل الإسكندرية" لتجميل الشوارع وأسوار بالتزامن مع العام الجديد.

وفي الوادي الجديد، أعلن إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم، النزول بسن الإلتحاق بالصف الأول الابتدائي للمرة الثانية للعام الدراسي الجديد لمدة 15 يوما فقط، من 1-11 -2013 وحتى 15-11-2013 ليستفيد294 طفل.

وفي مطروح أعلن الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم، استعداد 772 مدرسة لإنطلاق الدراسة الأحد المقبل.

بينما شهد الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، حفل تكريم، بقاعة مدرسة الفاروق عمر الثانوية وشمل الحفل تكريم 75 معلما وهم 8 مدراء إدارات، و 8 رؤساء أقسام، و46 مدير مدرسة، و6 من أعضاء التطوير التكنولوجي و5 من التعليم الثانوي.