وصل النجم العالمي مينا مسعود صاحب الأصول المصرية إلى مدينة الجونة اليوم الخميس لحضور فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.

مينا مسعود استطاع أن يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، ليس فقط لاختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin"، وإنما لأن الفيلم تخطت إيراداته المليار دولار أمريكي وهو الأمر الذي سيجعل من مينا واحدا من أكثر النجوم قبولاً في الفترة المقبلة خاصة بعد نجاح الفيلم عالميًا.

"مينا منصور مسعود" هو ممثل من أصل مصرية، ولد فى 17 سبتمبر 1991 بالقاهرة لأبوين مصريين قبل سفرهم وإقامتهم فى كندا، لعب دور "علاء الدين" فى النسخة الواقعية للفيلم، كما لعب دور "طارق القصار" في المسلسل التليفزيوني "جاك رايان"، كما كان له دورا في مسلسل "نيكيتا" في الموسم الأول.