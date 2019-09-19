قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، تجديد حبس النائب صلاح عيسى، عضو مجلس النواب، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، التى تجري معه، لاتهامه بطلب وأخذ رشوة مقابل إنهاء إجراءات تراخيص جبانات لحساب متهمين آخرين في قضية "رشوة الجبانات".

وكانت نيابة أمن الدولة، أمرت، فى يوليو الماضي، بحبس النائب على ذمة التحقيق، بعدما قررت اللجنة الدستورية والتشريعية رفع الحصانة عنه بناء على الطلب المقدم من النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب المتهم بالرشوة.

وتعود أحداث القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة الجبانات"، حين ألقى ضباط الرقابة الإدارية القبض على المتهم لاتهامة باستغلال نفوذه كعضو في مجلس النواب، والمجلس التنفيذي بمحافظة الإسكندرية، لإنهاء تراخيص جبانات "مقابر" لمتهمين آخرين، مقابل رشوة مليوني جنيه.