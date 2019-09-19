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بعمق 1000 متر.. حفر أكبر بئر مياه بسيوة لري مئات الأفدنة الزراعية

بعمق 1000 متر.. حفر أكبر بئر مياه بسيوة لري مئات الأفدنة الزراعية

سرقة جهاز "الصدمات الكهربائية" من مستشفى بكفر الشيخ

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رغم رحيلهم... أصوات الشهداء لا تزال تنبض بالحياة

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