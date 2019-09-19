أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن الولايات المتحدة مستمرة في إرسال أسلحة ومركبات عسكرية لقوات "سوريا الديمقراطية"- المعروفة اختصارا باسم "قسد"- كي يواصلوا محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك رغم إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا على الحدود مع تركيا.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، مساء أمس الأربعاء عن مدير مجموعة العمل في "البنتاجون" بشأن مكافحة "داعش"، كريس ماير قوله: "نحن مستمرون في توفير أسلحة ومركبات مصمّمة خصيصًا لتلبية احتياجات قوات سوريا الديموقراطية وبالأخص لمهمة القضاء على تنظيم داعش".

ويأتي تصريح المسؤول الأمريكي عقب تهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشن عملية للقضاء على التهديد الذي تمثله "وحدات حماية الشعب" الكردية المدعومة من الولايات المتحدة.